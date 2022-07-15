Танцующий солист группы "Диета KZ" зарядил позитивом Казнет

Жасулан Базарбаев. Фото: instagram.com/jbazarbaev

Солист группы "Диета KZ" Жасулан Базарбаев зарядил подписчиков позитивным настроением, опубликовав видео своего танца. Пользователи Казнета отметили, что артист умеет зажигать публику, передает NUR.KZ.

На видео Жасулан весело танцует на одном из торжественных мероприятий в кругу друзей, демонстрируя отличные хореографические способности. Через некоторое время к нему присоединяется солист группы "МузАрт" Кенжебек Жанабилов.

Пользователи Instagram восхитились танцем, отметив пластику и харизму Жасулана, который заставил пуститься в пляс остальных.

"О, отличные танцоры никому не дают никому шанса", "Как замечательно", "Молодец, Жасулан. Мне нравится ваш позитив. Вы так постройнели", "Классно танцует", "Здорово!" - гласят комментарии.

Ранее мы писали, что сбросивший вес солист группы "Диета KZ" рассказал, каким хочет стать. Он также поведал, как мечтал о дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978702-tantsuyuschiy-solist-gruppy-dieta-kz-zaryadil-pozitivom-kaznet/