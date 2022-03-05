"Не останавливайся!": сбросивший вес солист группы "Диета KZ" рассказал, каким хочет стать

Жасулан Базарбаев. Фото: instagram.com/jbazarbaev

Актер и солист группы "Диета KZ" Жасулан Базарбаев признался, к какому идеалу стремится. Заметно похудевший артист отметил, что его борьба с лишним весом еще не завершена, передает NUR.KZ.

Актер и певец разместил в своем Instagram фото обладателя идеального тела. Им оказался его коллега Нурболат Абдуллин. Нурбуллин, как именует себя певец, следит за формой, оттачивая ее в спортивном зале. А недавно артист впечатлил Казнет новыми фотографиями.

Жасулан отметил, что его цель - стать таким же подтянутым, как Нурбуллин.

"Зайдешь к кому-нибудь на страницу, а там пишут, моя цель - минус 10 килограммов, минус 20 килограммов. А моя цель - Нурбуллин, но без оголения груди. Напишите что-нибудь мотивирующее", - написал Жасулан.

Отметим, что Нурболата Абдуллина однажды пристыдили за распахнутую рубашку.

Подписчики оставили свои отзывы. Среди них и сам Нурбуллин.

"Большой труд, брат", - обратился он Жасулану.

К комментирующим присоединились и Жазира Байрбекова, Молдир Ауелбекова, Дидар Каден, Меруерт Мусрали, оценив юмор и упорство солиста "Диеты KZ".

"Теперь название группы придется изменить", "Ты достигнешь желаемого обязательно", "Не останавливайся!", "Говорят, человек без мечты, что птица без крыльев, дерзай, Жасулан", - отметили они.

Ранее певец отмечал, что значительно сбросил вес без помощи диет.

"Я не собираюсь останавливаться. Хочу заметить, что не держал диет, не пил "чудодейственных" лекарств. Не верьте, если кто-то будет использовать мое фото ради рекламы. Мне и сейчас предлагают деньги. Не попадитесь кому-то в сети. О том, как я сбросил вес, я напишу как-нибудь позже", - признался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959531-ne-ostanavlivaysya-sbrosivshiy-ves-solist-gruppy-dieta-kz-rasskazal-kakim-hochet-stat/