"Мои молитвы были услышаны": солист группы "Диета KZ" рассказал, как мечтал о дочери

Жасулан Базарбаев. Фото: instagram.com/jbazarbaev

Солист группы "Диета KZ" Жасулан Базарбаев трогательно поздравил маленькую дочь с днем рождения. Он рассказал, что мечтал о дочери много лет, передает NUR.KZ.

Певец признался, что, уже имея двух сыновей, мечтал о дочери. Он вспомнил случай, который произошел с ним в Кызылорде.

"Навстречу мне шла женщина с девочкой. Я подозвал малышку к себе, она не испугалась, подошла, разговорилась со мной, как будто знала меня давно. Мы вместе сфотографировались на память. Моя мечта о дочери еще больше укрепилась. я помолился Богу, искренне попросил его подарить мне дочь", - вспомнил он.

Через год семья артиста пополнилась. На свет появилась долгожданная девочка.

"Мои молитвы были услышаны. У меня родилась такая славная, такая нежная доченька. Голова кружилась от счастья. Я сказал, что сам дам ей имя. Долго подбирал подходящее имя, да так, что протянул время. Это было очень волнительно, ведь я стал отцом спустя восемь лет. Но моя мама сказала, что малышка не может быть долго без имени, она сказала, что назовет ее Жанерке, чтобы она была нашей баловницей", - отметил Жасулан.

Жанерке на днях исполнилось шесть лет. Любящий отец поздравил ее с днем рождения и попросил помолиться за нее.

"Вместе с ребенком Аллах дал нам небольшое испытание. Мы ко всему готовы, что поделать. Если Всевышний пожелает, то все будет хорошо. Моей доченьке Жанерке исполнилось шесть лет. Душа моя, желаю тебе всего самого наилучшего, что есть в этой жизни.

Если бы ты знала, как я тебя люблю. Невозможно выразить всю любовь, что есть в моем сердце на бумаге, ты для меня слаще всех сладостей на свете. Братья мои, помолитесь за мою дочь в этот священный месяц", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966122-moi-molitvy-byli-uslyshany-solist-gruppy-dieta-kz-rasskazal-kak-mechtal-o-docheri/