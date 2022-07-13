"Сексуальная прелесть": примерившая бикини Ковальчук похвасталась точеной фигурой

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась фотографией в бикини и отметила, что ее отдых в Турции подошел к концу. Фанаты заверили, что Ковальчук выглядит так, словно ей 19 лет, передает NUR.KZ.

Недавно Юля уже делилась пляжными фото с отдыха в Турции, чем вызвала восторг фанатов. Певица отметила, что, хорошо отдохнула и готова к работе. Свои летние каникулы артистка завершила эффектным фото в бикини.

"Мне 39 (у меня не день рождения). Я мама, жена, певица, ведущая, подруга и я женщина! А женщинам, чтобы наполняться, нужен отдых. В очередной раз в этом убедилась и теперь, абсолютно восстановившаяся, готова к работе и новым свершениям", - написала она в Instagram.

Восхищенные ею фанаты оставили свои отзывы под новым постом певицы.

"Сексуальная прелесть", "Ого, Юля, фигурка - топ", "Красавица, умница, так держать! 39 - это не возраст", "Крутая, конечно", "Выглядите на 19, а не на 39", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "Иметь в 39 такую фигуру - это вау", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978236-seksualnaya-prelest-primerivshaya-bikini-kovalchuk-pohvastalas-tochenoy-figuroy/