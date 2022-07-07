"Шикарные ноги у вас": 39-летняя Ковальчук в бикини искупалась в море комплиментов

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Российская певица Юлия Ковальчук поделилась фотографиями с отдыха в Турции. Снимок 39-летней артистки в бикини вызвал восторг фанатов, которые назвали ее "куколкой", передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "Блестящие" наслаждается отдыхом в солнечном Кемере и не забывает радовать подписчиков в Instagram новыми фотографиями.

Ее фото в бикини с цветочным принтом высоко оценили поклонники, отметив, что у артистки "шикарный пресс".

"Пошла "запрещеночка" - молочный коктейль и т.д. Но, честно говоря, думаю, на отдыхе нужно отдыхать и позволять себе всякие вольности. А вы любите что-то "неполезное" именно в отпуске?" - спросила Юля своих подписчиков.

Фолловеры заверили, что с такой фигурой Ковальчук можно есть, что угодно.

"Какая вы здесь красивая", "Красотка! Можно смело вам и тортики!", "Этой куколке можно есть все", "Юлечка, вы статуэточка, вам можно и запрещенку", "Юля, позвольте себе такую вольность, как сфоткаться без купальника уже. Умоляем всем мужским фан-клубом!", "Шикарные ноги у вас", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977281-shikarnye-nogi-u-vas-39-letnyaya-kovalchuk-v-bikini-iskupalas-v-more-komplimentov/