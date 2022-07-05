"Запуганная, уставшая, озлобленная": Асель Аскар показала, как выглядела после развода с первым мужем

Асель Аскар на своей свадьбе (слева). Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар показала, как выглядела до и после того, как впервые вышла замуж. По словам знаменитости, после развода она была "запуганной, уставшей, озлобленной, нервной, потерянной", передает NUR.KZ.

Недавно Асель Аскар впервые за много лет подняла тему развода с первым мужем. Знаменитость рассказала о страданиях в браке и приходе к "точке невозврата". Теперь актриса решила показать, как ее внешность изменило то замужество.

Снимки, сделанные до брака, во время него и после развода, Асель выложила в Instagram.

"Это я до замужества. Красивая, наивная, молодая, полная энтузиазма Аселя. 2010-2011 годы. А теперь вы увидите Асель в браке. Посмотрите, глаза ведь не обманывают. Они не скроют. В них столько страха, боли, обид. 2012-2013 годы. А теперь Аселя сразу после развода. Запуганная, уставшая, озлобленная, нервная, потерянная. Обратите внимание на взгляд. 2013 год", - прокомментировала архивные кадры актриса.

Она отметила, что, выходя замуж в 2011 году, была совсем другой.

"Эх, девочка моя, еще не знает, какие трудности ей предстоит пережить. Так хочется обнять", - пожалела знаменитость себя в прошлом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977108-zapugannaya-ustavshaya-ozloblennaya-asel-askar-pokazala-kak-vyglyadela-posle-razvoda-s-pervym-muzhem/