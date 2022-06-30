"Шикарно, женственно, маняще": роковые образы Глафиры Тархановой ошеломили Сеть

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова вновь примерила новые образы. Ее перевоплощение произвело большое впечатление на верных фанатов. Они не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

Образ роковой красавицы к лицу Глафире, считают ее поклонники. Актриса примерила красное платье с корсетом и открытыми плечами. Видео, которое она разместила в Instagram, набрало множество "лайков".

Фолловеры не оставили без внимания и другой образ Глафиры. Эффектное черное платье с перьями прекрасно дополнили объемные серьги и длинные перчатки.

"Супер", "Шик! Блеск! Очень красиво", "Очень эффектная! Красивая Глафира! Очень вам идет этот образ!", "О, это бомба", "Черный лебедь", "Богиня и королева. Самое невероятное, что есть в нашем мире", "Шикарно, женственно, маняще", - написали комментаторы под ее фотографиями в ленте.

Мы писали также, что Глафира Тарханова примерила дерзкий образ и удивила поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976431-shikarno-zhenstvenno-manyasche-rokovye-obrazy-glafiry-tarhanovoy-oshelomili-set/