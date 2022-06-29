"Какие леди!": жена и дочь Олега Газманова собрали комплименты фанатов в соцсети

Марина Газманова с дочерью. Фото: instagram.com/marinagazmanova

Супруга певца и композитора Олега Газманова поделилась в соцсети фотографией с 18-летней дочерью. Фанаты отметили, что и мать, и дочь выглядят просто восхитительно, передает NUR.KZ.

Марина Газманова рассказала, как создавалось платье для выпускного вечера Марианны.

"Интересная история у нас случилась с платьем для Марианны на выпускной. Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс.

Цвет был выбран сложно-зеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала. А вот кто исполнит такой заказ, мы пока не знали", - рассказала Марина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

За пошив платья взялась талантливый дизайнер из Дагестана. Отметим, что супруги Газмановы недавно были в Дагестане и сняли необычную фотосессию.

Подписчики отметили, что Марина и Марианна покорили их сердца.

"Какие леди! Какие образы, какие платья! Яркие, но подчеркивают красоту, а не спорят!", "Вы себе специально платье попроще сделали, чтобы дочка как кинозвезда рядом с вами смотрелась?", "Прекрасные девушки", "Вы обе шикарные! Красавицы от природы!", "Как быстро растут дети!", "Очень красивая Марианна. А это платье ей к лицу", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

Отметим, что у 70-летнего Газманова трое детей - сыновья Родион и Филипп, а также дочь Марианна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976201-kakie-ledi-zhena-i-doch-olega-gazmanova-sobrali-komplimenty-fanatov-v-sotsseti/