"Целый вестерн получился": Олег и Марина Газмановы сняли необычную фотосессию

Олег и Марина Газмановы. Фото: instagram.com/marinagazmanova

70-летний Олег Газманов и его супруга отдохнули в Дагестане. Фотосессия, которой поделилась Марина в соцсети, вызвала восторг фанатов артиста. Они пожелали паре счастья, восхитившись их нежными чувствами друг к другу, передает NUR.KZ.

Путешествие в Дагестан произвело неизгладимое впечатление на Марину и Олега.

"Дагестан согрел нас закатными лучами, подсветив нашу любовь еще сильнее. Неожиданно для себя я нашла здесь свою семью, у меня теперь здесь настоящие друзья и свой конь!

Он только что родился, на белоснежной благородной морде коня светятся два голубых глаза, у него тонкая нервная система, этим он очень похож на меня и мы родились с ним в один день", - поделилась Марина своими впечатлениями в Instagram.

Супруга Олега Газманова рассказала, что ей подарили этого коня.

"Я под таким впечатлением, осталось уговорить мужа, получить его согласие, забрать коня в Москву", - отметила она.

Подписчики восхитились парой, отметив, что фотосет получился волшебным.

"Как в кино, вы лучшие актеры", "Классная фотосессия", "Какие вы красивые", "Такие счастливые и красивые!", "Целый вестерн получился!", "Фото сказочные", "Как радостно смотреть на вашу счастливую семью!", "Фото супер, ковбой наш еще тот красавец, приятно смотреть и радоваться", - гласят восторженные комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970965-tselyy-vestern-poluchilsya-oleg-i-marina-gazmanovy-snyali-neobychnuyu-fotosessiyu/