49-летняя Хайди Клум порадовала фанатов фото в платье с глубоким декольте

Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Немецкая супермодель Хайди Клум недавно появилась на публике в платье с глубоким декольте. Фотографии, которые она опубликовала в соцсетях, вызвали восторг у поклонников, передает NUR.KZ.

Снимки Хайди опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

На фото супермодель гуляет по улицам Нью-Йорка в роскошном облегающем черном платье с глубоким вырезом.

Из украшений знаменитость выбрала браслет и серьги, на ногах - черные туфли на высоком каблуке. Образ Хайди дополнил макияж в стиле smoky eyes и волосы, уложенные волнами.

За 2 дня с момента публикации пост со свежими фотографиями супермодели собрал более 20 тыс. лайков.

Напомним, что в апреле фанаты высмеяли Хайди Клум за наряд, который она выбрала для посещения афтепати кинопремии "Оскар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975869-49-letnyaya-haydi-klum-poradovala-fanatov-foto-v-plate-s-glubokim-dekolte/