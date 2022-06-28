49-летняя Хайди Клум порадовала фанатов фото в платье с глубоким декольте
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Немецкая супермодель Хайди Клум недавно появилась на публике в платье с глубоким декольте. Фотографии, которые она опубликовала в соцсетях, вызвали восторг у поклонников, передает NUR.KZ.
Снимки Хайди опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
На фото супермодель гуляет по улицам Нью-Йорка в роскошном облегающем черном платье с глубоким вырезом.
Из украшений знаменитость выбрала браслет и серьги, на ногах - черные туфли на высоком каблуке. Образ Хайди дополнил макияж в стиле smoky eyes и волосы, уложенные волнами.
За 2 дня с момента публикации пост со свежими фотографиями супермодели собрал более 20 тыс. лайков.
Напомним, что в апреле фанаты высмеяли Хайди Клум за наряд, который она выбрала для посещения афтепати кинопремии "Оскар".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975869-49-letnyaya-haydi-klum-poradovala-fanatov-foto-v-plate-s-glubokim-dekolte/