Наряд 48-летней Хайди Клум на афтепати "Оскара" высмеяли в Сети

Хайди Клум. Фото: Dimitrios Kambouris / Staff/ Getty Images

Супермодель Хайди Клум посетила афтепати кинопремии "Оскар". 48-летняя знаменитость появилась на вечеринке в ярком наряде, однако подверглась критике в Сети.

Читатели издания Daily Mail, которое освещало вечеринку, подвергли критике наряд супермодели. Они посчитали, что дизайн платья нелепый и портит прекрасную фигуру Клум.

Клум появилась на ковровой дорожке вечеринки Vanity Fair в длинном платье на бретелях из атласной ткани ярко-желтого цвета, которое оформлено декольте, открытой спиной и шлейфом.

Модель сопровождал ее супруг - известный музыкант Том Каулитц.

Хайди Клум и Том Каулитц. Фото: Axelle/Bauer-Griffin / ContributorGetty Images

"Такое ощущение, что это пляжная накидка", "Фигура испорчена ужасным платьем", "Какой ужас", "Просто отвратительный и нелепый выбор", - написали читатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962762-naryad-48-letney-haydi-klum-na-aftepati-oskara-vysmeyali-v-seti/