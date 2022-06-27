"Хочу себе такую жену!": Бибигуль Актан покорила сердца фанатов новыми образами

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан восхитила своих поклонников, появившись в черном платье-футляре. Восторг фанатов вызвал и другой ее образ. Фанаты отметили стройную фигуру Бибигуль, щедро одарив ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Новое короткое видео Бибигуль Актан разместила на своей страничке в Instagram. К слову, у актрисы в этой социальной сети 95,8 тысяч подписчиков.

Увидев свою любимицу в приталенном черном платье, позирующей на камеру, восторженные фанаты рассыпались в комплиментах. Видео они сопроводили "лайками" и огненными смайликами.

"Знает, что очень красивая, и издевается над нами", "Вы всегда очаровательная", "Бибигуль в наши дни сама Афродита завидовала бы тебе. Ты одна на миллион такая", "Красивая казашка", "Раскрепощена", "Супер", "Очень красивая", - написали они.

Ее предыдущая публикация в ленте также вызвала восхищение фолловеров. Бибигуль запечатлелась у бассейна в облегающем белом топе и брюках. Некоторые ее поклонники тут же признались в ей любви.

"Просто фантастически красивая девушка", "Я влюбился", "Самая шикарная девушка в мире", "Можно смотреть бесконечно", "Естественная красота", "Хочу себе такую жену!" - заявили поклонники.

Ранее актриса объяснила, почему уехала из Алматы сначала в Москву, а затем на Кипр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975763-hochu-sebe-takuyu-zhenu-bibigul-aktan-pokorila-serdtsa-fanatov-novymi-obrazami/