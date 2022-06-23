"Уберите "лайки": Моргенштерн приревновал бывшую жену, выложившую фото в купальнике

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина опубликовала на радость поклонникам свежие фото в купальнике и в сексуальной позе. Бывший муж блогерши Алишер Моргенштерн не смог подавить свою ревность и потребовал от подписчиков девушки убрать свои "лайки", передает NUR.KZ.

"2022 год - год фоток в купальнике", - заявила Дилара в своем Instagram. На кадре она позирует в желтом купальнике, приняв сексуальную позу.

Меньше чем за сутки кадры набрали несколько сотен тысяч "лайков".

"2022 - год тигра. Тигрица просто вау, ррр", "Эффектный год", "Ждем комплимент от Моргенштерна", "И где-то Морген подавился слюной", "Какая же ты прекрасная", "Вот это ласточка", "Тушите срочно, пожар", "Кажется, откуда-то тигрица убежала", "Шикарная, просто нет аналогов в мире", "Очень жаркая фотка, надо отдышаться", - принялись упражняться в острословии подписчики Зинатуллиной.

Экс-супруг девушки тоже не смог удержаться от комментария, продемонстрировав свою ревность по отношению к Диларе.

"Уберите свои "лайки", - потребовал Моргенштерн.

В ответ пользователи соцсети посоветовали ему оставить девушку в покое и найти себе "новое увлечение".

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Напомним, ранее Моргенштерн предложил Диларе снова выйти за него замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975351-uberite-layki-morgenshtern-prirevnoval-byvshuyu-zhenu-vylozhivshuyu-foto-v-kupalnike/