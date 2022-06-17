"Какая мощная женщина": Дильназ Ахмадиева в в необычной позе обворожила соцсети (фото)

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Певица Дильназ Ахмадиева в коротком платье с тигровым принтом и в босоножках на высоких каблуках вновь обворожила своих поклонников, передaет NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram Дильназ показала результат дерзкой фотосессии. Кадр получился очень ярким, в желто-оранжевых тонах. Сама певица позирует в коротком платье с полосатым принтом, подняв ноги, облаченные в обувь на умопомрачительном каблуке. Образ получился "хищным" и дерзким.

Выложив снимок, музыкальная исполнительница пожелала поклонникам хорошего дня.

"Дильназ, я вам желаю тоже самое взаимно. Выглядите очень приятно и сексуально", "Какое суперское фото", "Как женщина Бонда", "Какая мощная женщина", "Красивый кадр, Дильназ! Люблю вашу музыку! Ваши альбомы у меня в постоянной ротации на моем Apple Music. Привет от фаната из Канады!", "Какой вид", "Крутое фото", - прокомментировали образ артистки фанаты.

Напомним, ранее мы писали, что 41-летняя Дильназ Ахмадиева покрасовалась в бикини на пляже ОАЭ. Поклонники назвали ее фигуру идеальной и заявили, что артистка может затмить собой любую 18-летнюю девушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974522-kakaya-moschnaya-zhenschina-dilnaz-ahmadieva-v-v-neobychnoy-poze-obvorozhila-sotsseti-foto/