"Красавица номер один": Асель Сагатова в новом образе собрала комплименты фанатов

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Актриса и фотомодель Асель Сагатова опубликовала новые фотографии и видео в соцсети. Ее образ вызвал восторг верных фанатов, которые отметили, что 37-летняя актриса выглядит очень стильно и привлекательно, передает NUR.KZ.

"Как же красив наш город", - подписала Асель фотографии в Instagram, где запечатлелась на фоне гостиницы "Казахстан". Актриса примерила объемный светлый пиджак, черные велошорты и перекинула маленькую сумочку через плечо.

На видео, опубликованном в ленте, она уверенно прошлась по улицам города на высоких каблуках, блеснув стройными ножками. Образ актрисы завершили модные солнцезащитные очки.

Подписчики рассыпались в комплиментах.

"Красивая ты!", "Классно выглядите!", "Очки идеально подходят", "Как же красива наша Асель", "Красота в глазах смотрящего", "Без макияжа просто огонь", "Красавица номер один", "Шикарная девушка", "Больше 18-ти не дам", "Сногсшибательная", "Покажите тренировки свои, если они есть, конечно", "Я влюблен", "Спасибо за сериал "ПрАкурор", "Самой красивой была, есть и всегда останешься, лучшая!" - написали восхищенные фанаты.

Мы писали ранее, что Асель Сагатова представила фанатам новый кинообраз, примерив платок и фланелевый халат. Она также высказалась о хейтерах в Сети, объяснив, почему блокирует их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973511-krasavitsa-nomer-odin-asel-sagatova-v-novom-obraze-sobrala-komplimenty-fanatov/