"Я им помогаю, спасаю их, так сказать": Асель Сагатова высказалась о своих хейтерах

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Актриса Асель Сагатова высказалась о своих хейтерах и токсичных людях. Знаменитость объяснила, почему блокирует таких и назвала это своей помощью для них, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель отметила, что ей повезло с большей частью подписчиков.

"Я не перестаю вас благодарить просто за то, что вы есть! Но с ростом моей активности в Инстаграм растет и список беспощадно мною заблокированных. Наверное, это закономерность. Самое интересное, что я не создаю провокационные публикации, не делаю резких высказываний, которые могли бы кого-то задеть/обидеть, но находятся люди, по комментариям которых становится понятно, что их просто заставляют под дулом пистолета быть подписанными на меня. Я им помогаю, спасаю их, так сказать", - заявила отечественная актриса.

Сагатова добавила, что считает позорным быть заблокированным, и предложила своим хейтерам самостоятельно удалиться из ее жизни, проявив таким образом смелость.

"Ну а так, я всех люблю и желаю каждому только добра, и кстати, верю, что даже самый токсичный человек может посмотреть на все с другого ракурса, а там трава зеленее, солнышко ярче, а жизнь - самый ценный дар!" - резюмировала Асель.

В ответ поклонники признались актрисе в любви за тот "свет", который она несет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970851-ya-im-pomogayu-spasayu-ih-tak-skazat-asel-sagatova-vyskazalas-o-svoih-heyterah/