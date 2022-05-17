"Суперкелинка из аула": Асель Сагатова представила фанатам новый кинообраз

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Отечественная актриса Асель Сагатова поделилась фотографией своей экранной героини. Новый образ пришелся по душе ее фанатам, которые отметили, что их любимица хороша в любой роли, передает NUR.KZ.

Асель опубликовала новые фотографии в Instagram. Она отметила, что скоро зрителей ждет новый фильм.

"Однажды в ауле", - подписала кинодива снимки.

На фото Асель запечатлена на фоне старого голубого "Москвича" в платке и синем халате с яркими цветами.

"Красавица", - прокомментировала ее фото Айгуль Иманбаева. Свои реакции оставили также Жан Байжанбаев, Айнур Ильясова и другие звездные коллеги Асель.

Не остались в стороне и поклонники, отметив, что Сагатова, как всегда, хороша. В домашнем халате она выглядит также великолепно, как и в эффектном вечернем платье, решили фанаты.

"Аселя, красотка", "Шикарная", "Вот это я понимаю, красивая девушка", "Вам очень идет, Асель", "Уже хочется посмотреть фильм", "Суперкелинка из аула. Просто красавица, затмила всех", "Прям все по фэншую, даже тапки", "Келинка Асель", "Что за келинка! Только маникюр не подходит", "Вы фейрверк! Огонь!", "Первая красотка на деревне", "Москвич" моего соседа", "Фланелевый халат!" - отметили они.

Напомним, Асель Сагатова вдохновила фанатов снимками у моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969663-superkelinka-iz-aula-asel-sagatova-predstavila-fanatam-novyy-kinoobraz/