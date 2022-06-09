"Какая нежность": Акерке Буркитбай в платье в национальном стиле поразила Казнет

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай поразила фанатов, примерив наряд в национальном стиле. Фанаты отметили, что кобызистка в этом нежном платье и красивом головном уборе с совиными перьями выглядит просто превосходно, передает NUR.KZ.

Акерке поделилась новым фотографиями в Instagram. Здесь у солистки группы Assyl 279 тысяч подписчиков, которые не скупятся на добрые отзывы в ее адрес. Вот и на этот раз они были поражены нежным образом, в котором предстала Акерке.

Наряд, выполненный в национальном стиле, пришелся по душе ее фанатам. Они отметили, что невестке народной артистки КазССР Розы Рымбаевой к лицу такой образ.

"Ну что за красота!", "Красавица", "Какая нежность", "Какая красивая келин у Розы Рымбаевой", "Пусть каждая казахская девушка будет такой, как ты. Ты достойна быть примером для подражания", "Будьте счастливы вместе с Али, дорогая", "Супер", "Умница", - гласят комментарии.

Акерке показала, как в этом образе приняла участие в обряде қыз ұзату - проводах невесты. Она спела трогательную песню и повела за руку невесту к ее жениху. Фанаты отметили, что у Акерке прекрасный голос.

Напомним, Акерке Буркитбай показала снимки с кастинга на роль Томирис. Актриса также вдохновила поклонников нежной фотосессией в цветах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973296-kakaya-nezhnost-akerke-burkitbay-v-plate-v-natsionalnom-stile-porazila-kaznet/