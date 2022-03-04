"Какая же красавица": Акерке Буркитбай вдохновила фанатов нежной фотосессией

Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай восхитила фанатов новой фотосессией. Они отметили, что атмосферный снимок супруги Али Окапова их очень вдохновил, передает NUR.KZ.

Акерке Буркитбай разместила новое фото в Instagram.

"А знаете, когда от души делишься своей любовью, своей радостью, своим смехом, понимаешь, что от тебя не убыло. Даже больше в тебе всего этого стало", - призналась артистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Акерке запечатлелась, сидя на качелях, украшенных цветами и зелеными листьями. На ней воздушное кремовое платье. Волосы и шею украшают нежные жемчужные нити. Образ завершает легкий макияж.

Подписчики не поскупились на комплименты талантливой кобызистке. Они отметили, что, глядя на фото, им захотелось поскорее увидеть цветение садов.

"Как же хочется, чтобы скорее все стало зеленым, как на фотографии", "Красавица, желаю поскорее стать счастливой мамой", "Молодчина, будьте счастливы", "Какая же красавица", "Прекрасное фото", - написали восторженные фанаты.

Напомним, Акерке Буркитбай поразмышляла о праве выбора. Артистка также опубликовала снимки с кастинга на роль Томирис в одноименном историческом фильме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959229-kakaya-zhe-krasavitsa-akerke-burkitbay-vdohnovila-fanatov-nezhnoy-fotosessiey/