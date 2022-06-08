"Это очень горячо!": 55-летняя Сальма Хайек зажигательно станцевала сальсу
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55-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек зажигательно станцевала сальсу. Восхищенные фанаты отметили, что их любимица может дать фору молодым красавицам, передает NUR.KZ.
Актриса посетила концерт певца стиля сальсы, экс-супруга Дженнифер Лопес Марка Энтони. Она отметила в Instagram, что провела незабываемый вечер, наслаждаясь музыкой.
Ритмы зажигательной сальсы впечатлили актрису и заставили ее танцевать. Она соблазнительно покрутила бедрами и потрясла пышными длинными кудрями.
Фанаты восхитились отличной формой 55-летней кинодивы. Среди впечатленных танцем Сальмы оказались и поп-музыкант Рики Мартин, канадская супермодель Линда Евангелиста, американская актриса Керри Вашингтон, модель Надия Феррейра и другие знаменитости.
Они оставили свои лестные отзывы под видео. Отметим, что в Instagram у Сальмы Хайек 21,3 млн подписчиков. Каждая ее публикация набирает множество "лайков" и комментариев.
"Вы танцуете превосходно", "Вперед, Сальма!", "Это очень горячо!", "Все еще самая лучшая", "Сексуальная", "Лучшая танцовщица", - прокомментировали танец актрисы пользователи соцсети.
Мы писали ранее, что Сальма Хайек удивила своих фанатов, сделав селфи без макияжа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973216-eto-ochen-goryacho-55-letnyaya-salma-hayek-zazhigatelno-stantsevala-salsu/