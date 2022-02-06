"Так выглядит совершенство": 55-летняя Сальма Хайек удивила фанатов селфи без макияжа

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Голливудская актриса Сальма Хайек запечатлела себя на фото без макияжа во время купания.

Звезда разместила селфи в своем Instagram. 55-летняя Хайек показала вблизи свое лицо без косметики во время купания. Она сфотографировалась в синем купальнике и с распущенными волосами.

Поклонники высоко оценили внешний вид 55-летней актрисы.

"Так выглядит совершенство", " Прекрасна в любом возрасте", "Безупречная красота", "Тебе макияж и не нужен", "Вау, природная красота, это что-то", - писали фанаты актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954246-tak-vyglyadit-sovershenstvo-55-letnyaya-salma-hayek-udivila-fanatov-selfi-bez-makiyazha/