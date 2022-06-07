"Круто вышло": Жазира Байрбекова с мужем умилили Казнет забавным видео

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественные артисты Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров сняли забавное видео, которым поделились в соцсети. Кадры умилили их подписчиков, они пожелали супружеской паре счастья, передает NUR.KZ.

"Пребывать в хорошем настроении очень полезно", - подписала видео Жазира. Его она разместила на своей страничке в Instagram.

Жазира, облаченная в национальную одежду, изобразила прелестную куклу. Жанболат, проходя мимо, пытается красиво сложить руки певицы, а после и вовсе уносит ее. Видео снято на лоне природы у подножия гор.

Умиленные подписчики оценили юмор пары и пожелали любящим супругам счастливых долгих лет совместной жизни.

"Круто вышло", "Будьте счастливы", "Пусть с ваших уст никогда не сходит улыбка", "Спасибо за прекрасное настроение", "Надо было побыстрее ее забрать, вдруг кто-нибудь другой украл бы красавицу", "Красивая пара", "Семья, достойная подражания", "Живите до ста лет вместе", "Как бы не сглазить, вам все идет, Жазира", "Вы, на самом деле, куколка", "Маша и медведь", - оставили они свои лестные отзывы.

Напомним, недавно Жазира Байрбекова посвятила клип маленькой дочери. А однажды певицу, которая стала блондинкой для съемок передачи, примерив парик, не узнали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972994-kruto-vyshlo-zhazira-bayrbekova-s-muzhem-umilili-kaznet-zabavnym-video/