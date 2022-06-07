Анна Семенович: Каждый день в зеркале вижу самую красивую грудь на свете

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович назвала свою грудь самой красивой в мире. Она заявила, что "после такого зрелища" не обращает внимания на других, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Семенович в Instagram, нравится ли ей грудь других знаменитостей.

"Я каждый день в зеркале вижу самую красивую грудь на свете. Зачем мне после такого зрелища обращать внимание на других", - посмеялась в ответ Анна.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Еще один поклонник певицы поинтересовался, что ее радует в жизни больше всего.

"Все радует! Счастье - это совокупность моментов жизни и умение замечать хорошее вокруг себя! Видеть кайф и в работе, и в отдыхе, и в друзьях, и в любви! Кайфовать от чашки кофе утром, от морского воздуха, от концерта и от работы на студии. Просто быть открытой миру и знать, что все лучшее впереди", - высказалась Семенович.

Story Анны Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Напомним, ранее Анна Семенович открыто рассказала о своих пластических операциях. Артистка также выложила свое фото в купальнике, после чего фанаты назвали ее "самой сексуальной женщиной в мире".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972982-anna-semenovich-kazhdyy-den-v-zerkale-vizhu-samuyu-krasivuyu-grud-na-svete/