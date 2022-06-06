"Самая сексуальная женщина в мире": Семенович в купальнике вызвала восторг фанатов

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

44-летняя российская певица и актриса Анна Семенович показала, как отдыхает в Турции. Она отметила, что заслужила такой отдых после напряженной работы, передает NUR.KZ.

"Ну просто кайф. Кто много работает, тот и хорошо отдыхает", - написала Анна в Instagram, добавив в ленту свои фотографии с отдыха на яхте.

Верные фанаты пожелали знаменитости хорошо провести время и восхитились ее фигурой. Многие отметили, что у Анны прекрасный купальник.

"Ого, как похудели вы, Анна!", "Вот это фигурка!", "Ух ты, у красавицы красивый купальник", "Красавица самая настоящая, восхитительна. Пусть завидуют", "Классно выглядишь, сексуальная леди", "Прелестная женщина️, главное - естественная", "Богиня красоты, женственности и очарования!", "Анна, вот это глаза!", "Люблю твою фигуру", "Молодец, всегда довольная", "Ты самая сексуальная женщина в мире", "Несравненная", "Ну вот это я понимаю фотки из отпуска. А то балахоны какие-то", - отметили они.

Но нашлись и критикующие, которые выразили свое мнение.

"А я думал, наоборот, кто не работает, тот много отдыхает", "И, что, действительно, полнота такая не смущает?", "Прекратите притворяться худыми с помощью фотошопа", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972698-samaya-seksualnaya-zhenschina-v-mire-semenovich-v-kupalnike-vyzvala-vostorg-fanatov/