"Такая милашка": турецкая актриса Пелин Карахан поделилась снимками с отдыха в Лондоне

Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Турецкая кинозвезда Пелин Карахан, сыгравшая роль дочери султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", поделилась своими фотографиями из Лондона. Подписчики отметили, что воплотившая на экране образ прекрасной Михримах-султан актриса является их любимицей и пожелали ей отличного отдыха, передает NUR.KZ.

Пелин опубликовала свое фото в Instagram, здесь у нее 4,6 млн подписчиков.

Стильный и яркий наряд Пелин, в котором она собралась на прогулку по Лондону, высоко оценили ее подписчики. Они отметили, что их любимая актриса потрясающе выглядит в любом наряде. С годами "Михримах-султан" становится все краше и краше, говорят они.

"Очень красивая", "Такие счастливые глаза", "Какая красота", "Шикарная девушка", "Идеальная", "Лучшая", "Хорошего отдыха", "С любовью из Пакистана", "Ты сладкий мед", "Ты такая милашка, Пелин", "Превосходно", "О чем ты думаешь, детка?", "Бангладеш любит тебя", "Красавица", "Словно ангел", - написали они.

Пелин также показала, ка гуляет по площади Пикадилли. Для прогулки актриса выбрала джинсы, черный пиджак и белые кроссовки, сдержанный наряд она "разбавила" ярким акцентом - красной шляпкой.

Но неизменным украшением любого ее образа была и остается очаровательная улыбка, считают ее фолловеры со всего мира.

Напомним, ранее звезда "Великолепного века" поделилась теплыми семейными снимками и умилила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972964-takaya-milashka-turetskaya-aktrisa-pelin-karahan-podelilas-snimkami-s-otdyha-v-londone/