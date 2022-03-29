"Михримах-султан, как ты прекрасна": звезда "Великолепного века" поделилась теплыми семейными снимками

Пелин Карахан с мужем и детьми. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Турецкая кинозвезда Пелин Карахан, сыгравшая дочь султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", поделилась кадрами семейного торжества. Ее младшему сыну Джану исполнилось пять лет, передает NUR.KZ.

37-летняя Пелин Карахан замужем за бизнесменом Бедри Гюнтаем. У пары подрастают два сына - Али Демир и Джан Эюп. В день рождения Джана супруги устроили праздник в своем доме - украсили комнаты воздушными шарами и преподнесли имениннику красочный торт со свечками.

"Нашему Джану пять лет", - написала актриса в Instagram.

Подписчики, а их у Пелин 4,5 млн в этой социальной сети, оставили свои поздравления.

"Вы замечательная семья, я люблю вас, пусть ваше счастье только преумножается", "Что за красота!", "С днем рождения! Привет и поздравления из Казахстана", "Дай Бог вам прекрасной жизни", "Долгих и счастливых лет имениннику", "С поцелуем из Колумбии", "Михримах-султан, как ты прекрасна", - отметили они.

Отметим, что недавно Пелин Карахан поэкспериментировала со внешностью. Она сменила цвет волос и освежила стрижку. Правда, тогда многие обратили внимание не на это.

Некоторые подписчики раскритиковали ее за увлечение фотошопом, который она применяет, по их мнению. Кинозвезда не обращает внимание на критиков и наслаждается комплиментами верных фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962553-mihrimah-sultan-kak-ty-prekrasna-zvezda-velikolepnogo-veka-podelilas-teplymi-semeynymi-snimkami/