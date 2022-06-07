"Такая молодая": экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала фото с мамой-красавицей

Балжан Бидаш с мамой. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала фото своей красавицы-мамы. Подписчики восхитились женщиной и отметили, что она выглядит очень молодо. Фанаты также заметили, что сама Балжан внешне больше похожа на любимую свекровь, передает NUR.KZ.

Балжан показала кадры с 60-летнего юбилея своей мамы. Она тепло поздравила ее с днем рождения. Певица отметила, что очень благодарна родителям за счастливое детство, за любовь, которую они подарили своим детям.

Как рассказала певица, ее родители являются творческими людьми, ее отец - мультиинструменталист и композитор, а мама - певица.

Умиленные подписчики оставили свои восхищенные отзывы. Они не поскупились на комплименты в адрес Балжан, ее мамы и свекрови. Отметим, что на торжество Балжан и ее свекровь сшили платья из одинаковой ткани, что также восхитило фанатов певицы.

"Вы и ваша мама модели?", "Боже, какая у вас мама красивая, женственная такая", "Никто не скажет, что ей 60! Долгих лет жизни", "Мамина копия", "Ваши мама и папа друг на друга похожи, счастья вашей семье", "Вы на свекровь похожи", "Какие красавицы", "Ничего себе, мама у тебя такая молодая!" - написали они.

Мы писали ранее, что фото Балжан Бидаш с мужем - шоуменом Жаханом Утаргалиевым - очаровали Сеть. Актер также выполнил мечту маленького фаната, узнавшего его на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972924-takaya-molodaya-eks-solistka-keshyou-balzhan-bidash-pokazala-foto-s-mamoy-krasavitsey/