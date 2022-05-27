Жахан Утаргалиев исполнил мечту маленького фаната, узнавшего его на улице (видео)

Жахан Утаргалиев: Фото: Instagram/zhahan_utargaliyev

Отечественный актер, продюсер и телеведущий Жахан Утаргалиев исполнил мечту своего маленького фаната, узнавшего его на улице в Уральске. Он подарил 9-летнему поклоннику его фильма "Джохан" смартфон, передает NUR.KZ.

Жахан показал, как на улице в Уральске к нему подбежали мальчишки. Один из них оказался 9-летний Арсен, он выкрикнул: "Джохан - сила!". Маленькие фанаты запечатлелись со своим кумиром, а Арсен попросил своих сверстников разместить фото в чат, поскольку у него самого не было телефона.

"Мои маленькие зрители. Я надеюсь, что Арсен станет в будущим хорошим гражданином, который прославит свой город Уральск" , - отметил Жахан, приглашая своих зрителей в кино на его новый фильм "Джохан".

Отметим, что Утаргалиев исполнил свою мечту, когда приступил к съемках своей комедии. Это дебютный продюсерский проект Жахана, который уже вышел на большие экраны. Шоумен решил также исполнить мечту ребенка, который оказался его преданным фанатом. Он нашел Арсена и вручил ему подарок.

Увидев телефон, Арсен от радости воскликнул, что мечтал о смартфоне все свои 9 лет.

"Меня теперь все узнают, вчера я ехал в автобусе, а одна тетя сказала, что видела меня в Instagram", - поделился мальчик, отметив, что хочет стать в будущем актером, как и Жахан.

"Смешной такой, самому всего 9 и все эти 9 лет без телефона", "Такой шустрый мальчик, желаю ему стать хорошим актером и быть похожим на Жахана", "Супер, как круто, что замечаете таких простых мальчишек", "Сладкий такой, жаным", - отметили подписчики актера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971321-zhahan-utargaliev-ispolnil-mechtu-malenkogo-fanata-uznavshego-ego-na-ulitse-video/