"Счастье приходит рано или поздно": фото Жахана Утаргалива с женой очаровали Сеть

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала в соцсети романтические фотографии с мужем - шоуменом, актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым. Фанаты умилились снимкам и пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.

Балжан поделилась фотографиями романтического отдыха в Турции. Она призналась, что благодарна своим подписчикам за теплые пожелания, которые ей пишут.

"Долго я не выкладывала фотографии со своим парнем. Как только открою директ, вижу столько сообщений, в которых люди желают нам поскорее стать родителями. Спасибо вам за ваши пожелания.

Счастье к людям приходит рано или поздно. Всем семьям, где ожидают малыша или уже растут дети, я желаю любви и терпения. Будьте счастливы!" - отметила Балжан в своем Instagram.

Поклонники оставили свои теплые отзывы.

"Пусть Аллах подарит вам ребеночка. Иногда счастье приходит неожиданно", "Вы так подходите друг другу, как бы не сглазить", "Класс, прямо профессиональные модели", "Счастья вашей семье", "Жахану повезло, ему досталась такая прекрасная девушка", "Красивая пара", - отметили подписчики Балжан.

Публикацию жены прокомментировал и сам актер, добавив к ласковому прозвищу смайлики в виде красных сердечек.

Ранее мы писали, что Жахан Утаргалиев исполнил мечту своего маленького фаната.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971753-schaste-prihodit-rano-ili-pozdno-foto-zhahana-utargaliva-s-zhenoy-ocharovali-set/