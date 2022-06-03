"Неземная": победительница "Голоса" Саша Воробьева порадовала фанатов новым образом

Александра Воробьева. Фото: instagram.com/aleksandravorobyeva

Победительница третьего сезона российского шоу "Голос" Александра Воробьева приняла участие в новой фотосессии, где представила стильный летний лук. У девушки много фанатов, которые отметили, что ее внешность так же прекрасна, как и чарующий голос, передает NUR.KZ.

Молодая певица пожаловалась на то, что занята работой и у нее нет времени на отдых.

"Какие планы на лето, мои друзья? У меня все до безобразия скучно - работа", - отметила она в Instagram.

Саша опубликовала кадры новой фотосессии. На ней стильный летний наряд - приталенная юбка с высоким разрезом и топ-бандо без бретелей. Ансамбль в нюдовом цвете выгодно подчеркнул стройную фигуру девушки. Лук дополнил пиджак в тон и мюли на шпильке.

Восхищенные фанаты молодой чаровницы оставили ей свои отзывы, отметив и ее яркую внешность, и большой талант.

"Александра, ты бесподобна, красива и эксклюзивна", "Какая вы неземная", "Человек с потрясающей внешностью, имеет еще и шикарный вокал!", "Потрясающая певица и девушка", "О, Боги!", "Божественна", "Шикарный стиль", "Красотка", "Саша, ну нет слов, как круто", "Как будто из сказки, такая красивая", "Хорошо с такой длиной волос", "Ангел", - гласят комментарии под постом.

Ранее Саша Воробьева обворожила фанатов, примерив яркий образ. Они отметили, что подопечная Градского имеет все шансы стать настоящей звездой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972413-nezemnaya-pobeditelnitsa-golosa-sasha-vorobeva-poradovala-fanatov-novym-obrazom/