"Ослепительная звездочка": победительница "Голоса" Саша Воробьева обворожила фанатов

Александра Воробьева. Кадр из видео: instagram.com/aleksandravorobyeva

Победительница третьего сезона российского шоу "Голос" Александра Воробьева показала рабочие кадры эффектной фотосессии и впечатлила фанатов. Они отметили, что подопечная Градского великолепна и имеет все шансы стать звездой мировой величины, передает NUR.KZ.

Александра порадовала новым видео фанатов в Instagram.

"Продуктивной недели, друзья. Ставьте плюс в комментариях, если предстоит реализовать много планов", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики не поскупились на комплименты. Они уверены, что талантливая молодая артистка, получившая уроки певческого мастерства от маэстро Александра Градского, способна покорить мир.

"Сашуля, после твоих видео даже я забыла про свои планы!", "Вот это внешность!", "Вас природа одарила очень щедро. Сияйте, творите, радуйте", "Сашенька-дива, много талантов Бог вам дал", "Эффектная внешность - это большой труд! Здоровья вам, Александра!", "Есть все, чтобы стать мировой звездой!", "Гармония внешней и внутренней красоты", "Рождение звезды!", "Ослепительная звездочка", "Невероятно обворожительная", - написали они.

Отметим, что Саша выступила в финале десятого сезона "Голоса" с участниками команды Градского Алишером Каримовым и Татьяной Качуриной с песней Never Enough.

Многие остались в восторге от номера, зрители отметили, что Воробьева своим появлением и шикарным голосом украсила финал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952823-oslepitelnaya-zvezdochka-pobeditelnitsa-golosa-sasha-vorobeva-obvorozhila-fanatov/