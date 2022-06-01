"Созданы друг для друга": Зангар Нуртас с женой умилили кадрами романтической фотосессии

Зангар Нуртас с супругой. Фото: instagram.com/zangaar

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса, который недавно связал себя узами брака, снялся с женой в необычной романтической фотосессии. Чтобы получить красивые снимки на фоне природы им пришлось немало потрудиться. Подписчики в соцсети пожелали молодым счастья, передает NUR.KZ.

Зангар и Жибек сняли первую романтическую фотосессию после свадьбы, которая им стоила больших трудов.

"Очень много трудов нам стоило сделать эту фотосессию. Начиная с того, что мы промокли до ниточки под дождем, так еще и машина наша застряла в грязи. Но, несмотря на все сложности, мы успешно провели съемку и я очень довольна результатом, надеюсь, вы тоже оцените", - написала Жибек на своей страничке в Instagram.

Атмосферные кадры, снятые на фоне гор, очень понравились подписчикам. Они дали свою высокую оценку, пожелав молодым только самого доброго.

"Милые, строить семью - дело непростое, и в этом я от всей души пожелаю вам удачи", "Очень красиво смотритесь, видно, что вы созданы друг для друга", "От ваших фоток веет теплом, смотря на вас, хочется верить, что существует настоящая любовь", "Красивая картинка, искренняя любовь", "Красивые и влюбленные", - гласят комментарии.

Зангар Нуртас с супругой. Фото: instagram.com/zangaar

Напомним, в марте этого года Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. После свадьбы младшего сына Гульзира Айдарбекова запечатлелась с тремя келин в своем доме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971950-sozdany-drug-dlya-druga-zangar-nurtas-s-zhenoy-umilili-kadrami-romanticheskoy-fotosessii/