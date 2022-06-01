"Горячее не бывает": 52-летняя Дженнифер Лопес в мини-бикини восхитила фанатов

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила фанатов, появившись в мини-бикини. 52-летняя Джей Ло собрала комплименты поклонников, которые вновь отметили ее превосходную фигуру, передает NUR.KZ.

Дженнифер Лопес показала, как встречает лето. Актриса примерила черное мини-бикини, а в доказательство, что не использует фотошоп, опубликовала кроме фотографий еще и видео.

Ее пляжный наряд дополнили легкая туника и бежевые мюли на шпильке, а также стильные солнцезащитные очки. 52-летняя артистка не без гордости продемонстрировала безупречную фигуру и пышную грудь.

Восторженные фанаты не поскупились на лестные отзывы. Они вновь рассыпались в комплиментах суперзвезде.

"Ох, просто огонь", "Горячее не бывает. Люблю тебя, детка", "Королева", "Красавица", "Как я после такого появляюсь в общественном бассейне?", "Ей точно за 50?!", "Замечательно", "Это так сексуально", "Ты совершенство!", "Я плачу, ты красотка!", "Ваше лето будет прекрасным, меня очаровал этот взгляд", - написали восхищенные пользователи Сети.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя 17 лет. Позже Бен высказался о возобновленном романе с Джей Ло. Сама же Дженнифер опубликовала фото страстного поцелуя с Беном Аффлеком в день своего рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971934-goryachee-ne-byvaet-52-letnyaya-dzhennifer-lopes-v-mini-bikini-voshitila-fanatov/