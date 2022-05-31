"Чем старше, тем меньше одежды": моралисты раскритиковали наряд 42-летней Славы

Слава. Фото: instagram.com/nastya_slava

Российская певица и актриса Анастасия Сланевская, более известная под сценическим именем Слава, появилась на премии RU.TV в кружевном комбинезоне с красной накидкой, украшенной перьями. В соцсети Слава опубликовала видео, где станцевала в этом наряде, передает NUR.KZ.

Слава призналась в любви всем своим зрителям, разместив позитивное видео в Instagram.

"Кто-то назвал в комментариях мой костюм на RU.TV "Горящие леса Сибири", я предлагаю "Горящие сердца" или "Птица певчая"! Всех вас люблю, мой слушатель и зритель, а птичка полетела петь", - прокомментировала Слава.

Образ певицы высоко оценили многие ее поклонники.

"Обожаю творчество искрометной певицы Славы всей душой", "Насть, ты не горящие леса Сибири, ты огонь России", "Самая клевая девчуля", "Птица Феникс, возрождение, я бы так назвала", "Сияй", "Лети высоко, наша птица певчая", "Позитивчик", "Красавица, есть, что показать", "Жар-птица", - гласят отзывы.

Ну а некоторые подписчики певицы решили, что этот наряд нескромен.

"Как может это нравиться?", "Раньше уважала Славу за то, что она одевалась на сцене культурно. Не надо так, как все, с вашим голосом надо петь, а не оголяться", "Безвкусица", "Уже не знают, как оголиться", "Некрасиво и старомодно", "Чем старше, тем меньше одежды", "Свят, свят, что с вами делается?" - отметили комментаторы.

Мы писали также, что аутфит Ольги Серябкиной, в котором она появилась на премии RU.TV, пришелся по душе не всем ее фанатам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971853-chem-starshe-tem-menshe-odezhdy-moralisty-raskritikovali-naryad-42-letney-slavy/