"Красавчики": Нурболат Абдуллин показал архивные снимки с давним другом

Абдижаппар Алкожа и Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный под псевдонимом Нурбуллин, опубликовал старые фотографии, на которых запечатлен вместе со своим другом. Он отметил, что Абдижаппар Алкожа - его давний товарищ, передает NUR.KZ.

Нурболат Абдуллин поделился архивными снимками на своей страничке в Instagram.

"Наша дружба началась еще в те годы, когда я только приехал из Жаркамыса, а он из Жетысая. Я все еще помню, как мы бродили по улицам Алматы, строя планы, ели самсу, мечтали, пели песни (к девушкам мы не ходили)", - написал Нурболат.

Певец тепло поздравил друга с днем рождения.

"Я могу с гордостью назвать тебя своим другом. Ты мой справедливый брат, имеющий благородные корни. Любимцу народа исполнилось 30 лет. Друг мой, я желаю тебе самого лучшего. Процветания твоей семье и долгих лет. Пусть твои песни живут вечно, мой Джаппар", - отметил Нурбуллин.

Подписчики пожелали имениннику и его другу творческого вдохновения и удачи.

"Ну что за дружба! Живите долго", "Мне кажется, обманули насчет того, что что к девушкам не ходили", "Поздравляем! Пусть ваша дружба только крепнет", "Красавчики", "Вы даже внешне немного похожи", "Такие юные здесь", - отметили они.

Напомним, ранее Нурболат Абдуллин поделился фотографией школьных лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971666-krasavchiki-nurbolat-abdullin-pokazal-arhivnye-snimki-s-davnim-drugom/