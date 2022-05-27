"Красный лебедь": возмутившая фанатов снимками с мамой Асель Аскар пленила их новым образом (фото)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, недавно возмутившая соцсети провокационными фотографиями с мамой, показала поклонникам новый образ и очаровала их, передает NUR.KZ.

Ранее Асель Аскар опубликовала жаркую совместную фотосессию с мамой. Сексуальные кадры были сделаны еще во время беременности знаменитости. Пользователи соцсети отреагировали на снимки неоднозначно, некоторые сочли их "уятными".

Теперь знаменитость решила представить подписчикам новый образ, который продемонстрировал ее элегантность, нежность и женственность.

Фотосессия была проведена в Дубае у моря, на кадрах Асель предстала в пышном огненно-красном платье и с ярким макияжем.

"Давайте вместе придумаем название этой серии фотографий. Одна из моих самых любимых фотосессий", - написала она.

"Любовь без слов", "Розалия", "Красный лебедь. Огненная Афродита", "Слов нет, какая красота", "Женщина-муза, вдохновение и мотивация", "Запах нежности, идеал женственности", "Обожаю красный, вам так идет. Красота", "Изящная, грациозная женщина", "Мисс огонь и женственность", - выразили свое восхищение поклонники Асель Аскар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971375-krasnyy-lebed-vozmutivshaya-fanatov-snimkami-s-mamoy-asel-askar-plenila-ih-novym-obrazom-foto/