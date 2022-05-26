"Как ваша мама подписалась на это?": Асель Аскар выложила горячую фотосессию с матерью

Асель Аскар с мамой. Фото: instagram.com/assel.askar/__bayanov__

Актриса Асель Аскар опубликовала жаркую совместную фотосессию с мамой. Сексуальные кадры были сделаны еще во время беременности знаменитости, передает NUR.KZ.

Кадры с фотосессии Асель опубликовала в своем Instagram.

"Наша hot фотосессия с моей мамулей", - написала она.

На кадрах обе женщины позируют в черной одежде и высоких ботфордах. При этом они выбрали в качестве нарядов боди и пиджаки поверх них с серебристыми поясами.

Пользователи соцсети отреагировали на снимки неоднозначно.

"Как ваша мама подписалась на это?" - высказался один из них.

Асель отреагировала на его комментарий.

"Когда есть такая фигура, тем более в таком возрасте, подпишется только уверенная в себе женщина! А неуверенные спишут на "уят", - заявила она.

Остальные подписчики тоже не остались в стороне.

"Наши предки погибли в борьбе за то, чтобы наше поколение жило свободно?", "Ну, я думаю, конечно, это красиво, но у себя в альбоме нужно было оставить", "Зачем надо было маму в это втягивать? Ваша мама и без голых ляжек сексуальна", "Это уже перебор. Уят", - заявили некоторые.

А другая часть одобрила кадры и отметила, как молодо выглядит мама Асель.

"Это ваша мама. Боже мой, да она моложе вас выглядит, без обид, вы обе красотки", "Огонь, Аселя. Мама вообще супер", "Мама - огонь во всех смыслах. И добрая, и красивая, и отзывчивая, и вот прям-прям. Долгих лет ей", "Две сестры разницей в год. Как вы прекрасны", - прокомментировали они.

Асель Аскар с мамой. Фото: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971068-kak-vasha-mama-podpisalas-na-eto-asel-askar-vylozhila-goryachuyu-fotosessiyu-s-mamoy/