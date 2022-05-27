"На подростка похожа": 32-летняя Рита Дакота удивила поклонников новым образом

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

Белорусская певица Рита Дакота продемонстрировала новый образ, который пришелся по вкусу одним ее фанатам и не понравился другим. Некоторые также посчитали, что после ринопластики артистка потеряла изюминку, передает NUR.KZ.

"Живя на Бали, я больше всего (ну после гречки, рок-концертов и нормальных ровных дорог) скучаю по многослойной утепленной одежде. В ней я - это я", - написала Рита в Instagram.

Образ певицы вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

"Как я люблю такие вещи, моя бабуля называет их бомж-гардероб, а мне очень нравится", "Как будто бы у деда в сарае взяли вещи, которые висят там тысячу лет", "Обожаю ваш стиль, он невероятен", "На подростка похожа, лет в 13 так одеваются, но не в 40", ""Какая стильная!", "Как-то не воспринимаю вас такой", "Мне не нравится, эта одежда укоротила рост", "Стиль "Гуляй, рванина", "Максимально странный образ", - гласят комментарии.

Внимательные подписчики заметили, что артистка изменилась.

"Что-то с лицом тут не так", - отметил один из подписчиков.

"Отек после рино, с лицом и правда немного сложно пока", - ответила Рита.

Отметим, что ранее Рита раскрыла подробности ринопластики. Артистка призналась, что исправила "кривой" нос, который вызывал дискомфорт.

Некоторые посетовали, что не могут привыкнуть к "новому" носу певицы, поскольку с ним, на их взгляд, она потеряла свою изюминку. Певица заявила, что им придется привыкнуть.

"Вам придется принять новый, тот уже не вернуть", - заключила Дакота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971269-na-podrostka-pohozha-32-letnyaya-rita-dakota-udivila-poklonnikov-novym-obrazom/