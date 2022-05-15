Рита Дакота раскрыла подробности пластической операции

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

Известная белорусская певица Рита Дакота рассказала подписчикам о том, что изменила форму носа посредством ринопластики. Артистка призналась, что "кривой" нос вызывал большой дискомфорт.

В своем Instagram Рита решила рассказать и показать подписчикам, как прошла операция по исправлению формы носа. Она призналась, что давно мечтала сделать ринопластику.

Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

В серии сторис певица показала свою палату и тех, кто поддерживает ее. Также периодически она "отчитывалась" подписчикам о своем состоянии после проведенной операции.

Рита без стеснения показала, как выглядит ее лицо после хирургического вмешательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968759-rita-dakota-raskryla-podrobnosti-plasticheskoy-operatsii/