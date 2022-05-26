"Просто шедевр!": Тарзан изобразил Киркорова на холсте в образе сказочного джина

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров показал подарок Тарзана на его 55-летний юбилей. Картину вручила юбиляру Наташа Королева. Работа Тарзана очень впечатлила певца, он отметил, что полотно займет почетное место в его доме, передает NUR.KZ.

"Сюрпризы к 55-летнему юбилею продолжаются! Невероятной красоты картина - дело рук талантливого Тарзана. Написал мой портрет, проработав все детали, эмоции, взгляд.

Просто шедевр! Спасибо, Наташа, за такое чудесное настроение. Я уже даже придумал, где картина займет место. Почетное место", - отметил Филипп на своей страничке.

Творение кисти Тарзана, настоящее имя которого Сергей Глушко, преподнесла юбиляру певица Наташа Королева. Она не без гордости продемонстрировала талант супруга. Киркоров не скрыл своего удивления и восхищения. Подписчики артиста тоже остались без ума от портрета.

"Серега - талантище, суперкартина", "Не знала, что Сергей так хорошо рисует. Браво мастеру", "Шикарный и оригинальный портрет", "Вау, шикарный образ", "Ну Тарзан удивил", "Цвет настроения красный", "Шедеврально", "Молодец, хорошо передал настроение джина", "От души подарок", "Сказочная красота", "Здорово рисует", - отметили комментаторы.

Напомним, недавно Киркоров с размахом отметил свой юбилей. Мы предлагали читателям посмотреть на образы российских звезд, пришедших на торжество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971150-prosto-shedevr-tarzan-izobrazil-kirkorova-na-holste-v-obraze-skazochnogo-dzhina/