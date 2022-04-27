Мадлен на Мальдивах похвасталась шикарной фигурой в купальнике, показав ягодицы (видео)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, отправилась на Мальдивы, где похвасталась своей фигурой в бикини. Звезда соцсетей также поплавала с акулами и показала этот процесс подписчикам, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мадлен показала, как отдыхает на Мальдивских островах, щедро публикуя кадры, радующие глаза ее подписчиков. На них блогерша активно позирует в сексуальном купальнике, напоминающем змеиную кожу.

"Классного всем дня! Я такая змейка сегодня, у меня купальник змеиный. Супер-погода, супер-тепло, защищаемся, сгораем, мажемся, люблю вас. Мы такие свежие, уже прям заметно", - похвасталась она, отправляя воздушные поцелуи подписчикам.

Инстадива заявила, что Мальдивы - ее любимое место.

"Вода волшебная. Представляете, вот это все в реальной жизни. Вот есть такие места красивые, я вообще в восторге. Мое любимое место", - прокомментировала Мадлен.

Кроме того, Мадина показала, как отправляется плавать с акулами. Перед этим она с удовольствием крутится перед камерой, а затем поворачивается к ней боком, демонстрируя ягодицы в бикини, после чего ныряет в воду в специальном водном снаряжении.

Напомним, ранее Мадлен ответила на обвинения в эскорте, а также высказалась о знакомствах на специализированных сайтах и будущем замужестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966951-madlen-na-maldivah-pohvastalas-shikarnoy-figuroy-v-kupalnike-pokazav-yagoditsy-video/