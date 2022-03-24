"Самая лучшая семья": Дастан Оразбеков поделился фотосессией в национальном стиле

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Казахстанский певец Дастан Оразбеков поделился фотосессией в национальном стиле, в которой артист принял участие вместе с супругой и детьми. Теплые снимки, приуроченные к празднику Наурыз, получились колоритными и красочными, передает NUR.KZ.

Дастан поделился новыми фотографиями в Instagram и поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз.

"Пусть светлый праздник Наурыз принесет нам всем счастья и благополучия! Наурыз, имеющий глубокие исторические корни, всегда был праздником единения, доброжелательности и сплоченности нашего мудрого народа", - написал он.

Артист отметил, что Наурыз является праздником, символизирующим весну и обновление.

"Это праздник весеннего обновления, любви, добра и мира. Особое время для анализа прошлого и планов на будущее. С добрыми намерениями простимся с прошлым и с добрыми пожеланиями встретим новый Наурыз!

Желаем процветания нашей Родине, нашему народу, нашему государству, счастья и радости каждой семье. Пусть наша страна процветает, а Наурыз принесет всем нам мир и удачу!" - написал певец.

Дастан Оразбеков с семьей. Фото: instagram.com/dastanello

Подписчики оставили свои отзывы. Они восхитились примерной семьей.

"Красивая пара", "И вас с праздником Наурыз!", "Супруга красивая", "У вас жена не меняется, красавица! Какой вы замечательный муж, счастливой, долгой жизни вам", "Самая лучшая семья", - отметили они.

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Супруга Дастана Оразбекова. Фото: instagram.com/dastanello

Сын Дастана Оразбекова. Фото: instagram.com/dastanello

Дастан Оразбеков с супругой. Фото: instagram.com/dastanello

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961921-samaya-luchshaya-semya-dastan-orazbekov-podelilsya-fotosessiey-v-natsionalnom-stile/