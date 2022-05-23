"Куда он такой нарядный?": фото Нагиева в джинсах с заплатками впечатлило фанатов

Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/nagiev.universal

В Сети обсудили фото российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, облаченного в "грязные" и рваные джинсы. Стиль Дмитрия назвали "бомжатским" и в то же время восхитились его необычным вкусом, передает NUR.KZ.

Однажды Нагиев появился в Сети полностью голым, чем удивил своих фолловеров. Тогда из одежды на шоумене были только кепка и туфли.

Новое фото, которое появилось в ленте его фанатского аккаунта, где больше 53 тысяч подписчиков, произвело глубокое впечатление в соцсети.

На актере были "грязные" джинсы с большими заплатками. Подписчики не смогли сдержать своих эмоций, отмечая, что шоумен всегда выглядит очень стильно, что бы ни надел.

"Дима, привози штаны, я постираю", "Русский Челентано", "Он уже в этом мире все познал", "А куда интересно он идет такой нарядный?", "Не одежда красит человека, а человек одежду", "Вот это бомжик, так бомжик. Гений! Чаплин нервно курит в сторонке", "Красава", "Это модно или грязно? Или грязно-модно в таких джинсах?", "Ну зачем так модно!", "Как всегда неотразим", "Штаны с какого-то бомжа снял", "Стильно, современно", "Тоже люблю бомжатский стиль", - написали они.

Мы писали также, что Наталья Рудова и Дмитрий Нагиев появятся вместе на экране. Зрителей ждет премьера второго сезона сериала "В активном поиске".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970596-kuda-on-takoy-naryadnyy-foto-nagieva-v-dzhinsah-s-zaplatkami-vpechatlilo-fanatov/