"Лучший дуэт": Рудова и Нагиев вновь появятся вместе на экране

Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова порадовала своих фанатов, отметив, что скоро их ждет премьера второго сезона сериала "В активном поиске", где она сыграла вместе с Дмитрием Нагиевым. Поклонники заявили, что актеры отлично смотрятся в кадре вместе, передает NUR.KZ.

"Новый проект. Сериал "В активном поиске 2". Ждете?" - спросила Наталья у своих подписчиков в Instagram.

Подписчики отметили, что очень ждут премьеры. Они признались, что экранная пара Нагиева и Рудовой им очень нравится.

"Круто! Давно говорила, что Наталья с Дмитрием смотрятся просто топ", "Вах, снова Рудова будет", "Пара - огонь", "Вы похожи. Может это судьба?", "Лучший дуэт", "Нагиев - красавчик", "Красивая пара", "Шикарная фигура у вас", "Когда премьера сериала?", "Нагиев теперь с Чикатило ассоциируется", "Рудова - ведьма просто, нереально красивая с такой фигурой", "Как же вы здорово смотритесь друг с другом в кадре! Фильм "Свингеры" - тому подтверждение", - написали фанаты.

Один из подписчиков отметил, что Рудова увлеклась фотошопом.

"Бог ты мой, Наташа, зачем так фотошопиться? Как кукла пластиковая", - гласит комментарий.

Актриса не оставила без внимания замечание.

"Ну, не у всех руки растут из нужного места, сфоткали ужасно, времени перефоткаться нет. Пришлось самой исправить ситуацию. Но вам же главное - оскорбить человека. Не переживайте, я безумно красива. Но для вас это инфа оскорбительного характера", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1967350-luchshiy-duet-rudova-i-nagiev-vnov-poyavyatsya-vmeste-na-ekrane/