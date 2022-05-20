"Я росла счастливым ребенком": Жаркынай Ханайым показала милое детское фото

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым показала свою детскую фотографию и рассказала о том, сколько лет прожила в Узбекистане. Ее маленькая дочь Айлана оказалась копией своей звездной мамы, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Жаркынай, не против ли она того, чтобы ее маленькая Айлана стала блогером в будущем. Певица отметила, что поддержит любой выбор дочери, как в свое время сделали ее любящие родители.

"Нет. Я поддержу ее во всем. Я была единственной в семье, но мои родители никогда не были против того, чтобы я стала артисткой. За это я им безмерно благодарна.

Они одобрили мой выбор, оказали поддержку. Я росла счастливым ребенком. У меня нет сожалений о несбывшихся мечтах", - отметила она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Поклонники также поинтересовались, сколько лет Жаркынай жила в Ташкенте.

"16 лет", - лаконично ответила она, опубликовав детское фото.

На снимке малышка Жаркынай стоит с белым бантом на голове и вязаном костюмчике малинового цвета. Девочка мило улыбается на камеру. Как оказалось, дочь артистки имеет с матерью большое сходство.

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Ранее мы писали, что Жаркынай Ханайым заявила о позитивных переменах в жизни. Она отметила, что благодарна судьбе за все испытания. Немногим ранее актриса показала свое преображение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970206-ya-rosla-schastlivym-rebenkom-zharkynay-hanayym-pokazala-miloe-detskoe-foto/