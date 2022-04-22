"За все испытания благодарю": Жаркынай Ханайым рассказала о позитивных переменах в жизни

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым отметила, что в ее жизни происходят хорошие перемены, чему она очень рада. Певица призналась, что ей нравится трансформация, происходящая с ней, передает NUR.KZ.

Жаркынай ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Они спросили, какие изменения имеют место в жизни их любимицы.

"Слава Богу, начинаются самые лучшие годы. Я себя люблю и уважаю. У меня хорошее окружение. Все, что я хочу, то могу себе позволить. В мыслях у меня только хорошее, новые произведения.

Происходит очень много изменений. Раньше я думала, почему так случилось, обижалась, теперь поняла, к чему все это было нужно. У Аллаха свои безупречные планы. За все испытания благодарю. Но пока обо всем не хочу говорить", - призналась она.

Жаркынай также рассказала, чем занимается, когда нет настроения.

"Приступаю к работе, занимаюсь вокалом, смотрю кино, порой ни с кем не разговариваю, занимаюсь шоппингом, иду туда, где вкусная кухня, выезжаю на природу, в общем, делаю, все, чтобы набраться позитивной энергии", - отметила она.

Певица отметила, что неустанно стремится к развитию.

"В моей жизни всегда много новостей. У человека, который не боится труда, жизнь не стоит на месте. Я не боюсь набираться знаний и приступать к новым начинаниям", - рассказала молодая мама.

Она также призналась, что ничего в своей жизни не хотела бы менять. Отметим, что недавно Жаркынай показала свое преображение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966266-za-vse-ispytaniya-blagodaryu-zharkynay-hanayym-rasskazala-o-pozitivnyh-peremenah-v-zhizni/