"Ах, какая женщина!": Акбота Сейтмагамбет похвасталась фигурой в приталенном платье

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Певица, актриса и телеведущая Акбота Сейтамгамбет, отдыхающая в настоящее время в Турции, восхитила фанатов точеной фигурой. Они отметили, что молодая мама выглядит превосходно и достойна настоящей любви, передает NUR.KZ.

На днях Акбота восхитила Казнет, появившись в образе султанши. Певица продолжает радовать фанатов красочными кадрами с отдыха на Средиземноморье.

"Не бойтесь снова встать, чтобы снова попробовать, снова полюбить, снова жить и снова мечтать, не позволяйте тяжелому уроку ожесточить ваше сердце", - написала Акбота в сторис своего Instagram.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

В ленте же она отметила, что не любит, когда люди кого-то копируют.

"Имейте индивидуальность и свое мнение", - отметила она.

Подписчики больше отреагировали на фото, которым поделилась Акбота, нежели на комментарий. На снимке певица запечатлена в приталенном платье нюдового цвета. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру.

Восхищенные фанаты были щедры на лестные отзывы. Они отметили, что Акбота - настоящая красавица с яркими внешними данными.

"Почему я вижу Ким Кардашьян?", "Ах, какая женщина!", "Вечерний лук просто огненный", "Очень красивая", "Прям такая сексуальная", "Такая красота дается не каждому, будь счастлива", "Красота неземная", "Кайли Дженнер", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969844-ah-kakaya-zhenschina-akbota-seytmagambet-pohvastalas-figuroy-v-pritalennom-plate/