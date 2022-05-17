"Покорила красотой гордый Стамбул": Акбота Сейтмагамбет в образе султанши восхитила Казнет

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет отправилась в Турцию, где решила отдохнуть, а заодно примерить популярный в тех местах наряд средневековой султанши. Ее образ впечатлил многочисленных поклонников, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram, экс-супруга Даурена Айдаркулова позирует в темно-зеленом султанском наряде. На волосах у нее головной убор с богатой вышивкой, а сама актриса счастливо улыбается.

Поклонникам Акботы ее образ напомнил Хюррем-султан из популярного турецкого сериала "Великолепный век".

"Скажи: "Хюррем-султан конец", "Хасеки Бота-султан хазретлери", "Мы не можем наглядеться на это. Вы выглядите прекрасно. Если бы вы были султаншей из прошлого, то султаны бы влюбились в вас", "Повелительница", "Казахская принцесса Акбота покорила своей красотой гордый Стамбул и строптивый Босфор", "Красивая, умная, смелая казашка!", "Королева века, юная красавица", "Госпожа Акбота, чья красота подобна раннему утру", - выразили свое восхищение фанаты.

"Красивая казахская девушка. Могла бы выйти замуж за хорошего парня. Молодость, красота проходит. Нарожай скорее красивых детишек", "Слов нет от красоты, такая красота достается не каждому", "Какая вы красивая", - написали Акботе под другим фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969592-pokorila-krasotoy-gordyy-stambul-akbota-seytmagambet-v-obraze-sultanshi-voshitila-kaznet/