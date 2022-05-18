"Начинаю новую жизнь": Анна Седокова решила сменить имидж и стала блондинкой

Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

39-летняя певица, актриса и телеведущая Анна Седокова кардинально сменила имидж. Экс-солистка "ВИА Гры" сделала стрижку и стала платиновой блондинкой, чем удивила своих поклонников, передает NUR.KZ.

"Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней", - прокомментировала Анна кадры своего преображения в Instagram, поблагодарив мастера.

Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" отметила, что раньше не решалась на такой эксперимент со своей внешностью.

Удивленные фанаты и звездные коллеги, в числе которых светская львица Лаура Джугелия, оставили свои отзывы. Они щедро осыпали Анну комплиментами. По их мнению, преображение получилось просто огненным.

"Добро пожаловать в семью блондинок", "Как тебе классно", "Вау! Как красиво", "Очень круто", "Живи на яркой стороне", "Это просто потрясающе", "Роскошно", "Женщина, изменившая стрижку, собирается изменить жизнь", "Какая прелесть!" - гласят комментарии.

В сторис Анна поблагодарила своих подписчиков за реакции, отметив, что обожает свою аудиторию в соцсети.

Мы писали ранее, что Анна Седокова сделала смелое признание. Она показала свое тело со следами болезни. Позже Анна рассказала об исцелении от страшной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969801-nachinayu-novuyu-zhizn-anna-sedokova-reshila-smenit-imidzh-i-stala-blondinkoy/