Бритни Спирс шокировала фанатов видео топлес после сообщения о потере ребенка

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс удивила поклонников кадрами, на котором она весело бегает по пляжу в бикини. Недоумение фанатов вызвал тот факт, что видео появилось после сообщения певицы о пережитом выкидыше, передает NUR.JZ.

Несколько дней назад артистка с прискорбием сообщила, что у нее произошел выкидыш. Она призналась, что это для нее стало "опустошающим моментом".

Но, по всей видимости, певица уже немного пришла в себя. Во всяком случае, такое предположение можно сделать после публикации Бритни видео, на котором она весело бегает по пляжу топлес.

Откровенные кадры знаменитость выложила в своем Instagram. На них она позирует на камеру в купальнике, а затем и вовсе снимает его верхнюю часть и прикрывает грудь лишь руками.

"Пытаюсь быть сексуальным бегуном, как спасатели Малибу", - написала Спирс.

Поклонники предположили, что звезда чувствует себя сейчас все же не очень хорошо.

"Мы любим тебя, девочка", "Я надеюсь, ты чувствуешь себя нормально, Бритни", "Это становится все более и более печальным", "У печали столько форм", "Девочка, мы любим тебя, найди время, чтобы мысленно исцелиться. Ты пережила столько травм", - высказались они.

Другие не стали скрывать своего осуждения в адрес Спирс.

"Почему? Как ты можешь?", "Вау. Это первый пост после потери ребенка", "Это шутка такая?", "Если люди не находят это совершенно безумным, значит с ними тоже что-то не так. Так не поступают те, у кого только что случился выкидыш! Что происходит?", "Ты же только что потеряла ребенка", "Так быстро оправилась после потери ребенка", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969699-britni-spirs-shokirovala-fanatov-video-toples-posle-soobscheniya-o-potere-rebenka/